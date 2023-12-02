Перемогу "Ювентусу" принесли голи Адрієна Рабьо і Федеріко Гатті.

У п'ятницю, 1 грудня, відбувся поєдинок 14-го туру італійської Серії А, в якому "Монца" приймала "Ювентус".

Гра проходила на стадіоні "Бріантео" і завершилася перемогою туринського клубу.

Рахунок у грі був відкритий на 12-й хвилині зустрічі - півзахисник "Ювентуса" Адрієн Рабьо забив після передачі Ганса Кавільї. На 90+2-й хвилині матчу "Монца" сенсаційно зрівняла рахунок - відзначився Валентин Карбоні. Однак туринцям все ж вдалося вирвати перемогу і завоювати три очки в цій грі, завдяки голу Федеріко Гатті, який забив на 90+4-й хвилині після передачі Адрієна Рабьо.

Відео дня

"Монца" - "Ювентус" - 1:2

Голи: Карбоні, 90+1 - Рабьо, 12, Гатті, 90+4

"Монца": Ді Грегоріо, Бірінделлі (Коломбо, 46), Кальдірола, Д'Амброзіо, Марі (Карбоні, 66), Кір'якопулос (Педру Перейра, 66), Гальярдіні, Пессіна, Мачін (Мота, 46), Кольпані (Карбоні, 76), Чурріа

"Ювентус": Щенсни, Камбьязо (Локателлі, 87), Алекс Сандро, Бремер, Гатті, Костич, Рабьо, Ніколуссі-Кавілья (Даніло, 70), Маккенні, К'єза (Кін, 76), Влахович (Мілік, 70)

Попередження: Кір'якопулос (9), Бремер (30), Мілік (81)

Огляд матчу:

"Ювентус" набрав 33 очки і очолив турнірну таблицю чемпіонату Італії, випередивши міланський "Інтер" на один бал. "Монца" з 18 балами займає 10-е місце.

У наступному турі чемпіонату Італії "Ювентус" зіграє проти "Наполі", а "Монца" зустрінеться з "Дженоа".

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