Збірна України U21 виграла два матчі поспіль у кваліфікації Євро-2025.

У четвер, 12 жовтня, відбувся поєдинок третього туру відбору на молодіжний ЧЄ-2025, в якому збірна України грала проти Люксембургу.

Гра проходила на стадіоні "Еш-сюр-Альзетт" і завершилася розгромною перемогою "синьо-жовтих".

Рахунок у грі був відкритий на 45-й хвилині - гол після передачі Віталія Романа забив Ігор Краснопір.

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В середині другого тайму "синьо-жовтим" вдалося подвоїти свою перевагу - гол на 69-й хвилині забив Богдан В'юнник. Асистував йому Назар Волошин.

На 90+4-й хвилині гри Ілля Квасниця відправив третій м'яч у сітку воріт суперника, встановивши фінальний рахунок на табло.

Люксембург U21 - Україна U21 - 0:3

Голи: Краснопір 45, В'юнник 69, Квасниця 90+4

Люксембург U21: Латік, Торреш, Агостінеллі, Гонсалвес, Сіннер, Бербері, Мартінш, Ірігоен, Роні (Ікене 46), Корреа (Ельшан 61), Жонатанс

Україна U21: Нещерет, Салюк, Батагов, Смоляков, Роман, Бражко, Очеретько (Ярмолюк 44), Рубчинський (Квасниця 67), Волошин, Брагару (Кучерявий 67), Краснопір (В'юнник 67)

Попередження: Ірігоен 76, Агостінеллі 85 - Смоляков 81, Волошин 85, Бражко 90

Відзначимо, що свій перший матч в рамках відбору на Євро-2025 молодіжна збірна України виграла у Північної Ірландії (1:0). Таким чином, "синьо-жовті" набрали 6 очок і займають друге місце в групі F. На першій сходинці йде Англія, у якої також 6 очок. У Люксембургу, Сербії та Північної Ірландії по 3 набраних очки. На останньому місці йде Азербайджан - 0 очок.

У наступному турі відбору на молодіжне Євро-2025 збірна України зіграє проти Англії (16 жовтня), а Люксембург зустрінеться з Азербайджаном (17 жовтня).

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