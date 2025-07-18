Платіні помітив сліди злому у своєму будинку.

У регіоні Буш-дю-Рон на півдні Франції пограбували будинок триразового володаря "Золотого м'яча" і колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні. Зникло приблизно двадцять предметів, серед яких кубки та медалі, пише BFMTV.

Зазначається, що пограбування сталося вранці 18 липня. Сам Платіні розповів, що він прокинувся від шуму в саду на своїй садибі, після чого побачив чоловіка в чорному одязі з капюшоном, який уже тікав.

У виданні поділилися, що Платіні помітив сліди злому у своєму будинку. Грабіжники, зокрема, забрали предмети з прибудови, де зірка футболу зберігав свої спортивні трофеї.

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У прокуратурі Марселя підтвердили, що вже розпочато розслідування за фактом пограбування з обтяжуючими обставинами. Загальну суму збитків ще не оцінили.

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Крім того, було визначено першого суперника "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ним став мальтійський клуб "Хамрун Спартанс".

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