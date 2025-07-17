У наступному турі кваліфікації донецький клуб зустрінеться із турецьким грандом "Фенербахче".

У Фінляндіі відбувся матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи між клубом "Ільвес" із Тампере та донецьким "Шахтарем". Поєдинок закінчився з рахунком 0:0.

Загалом українська команда мала суттєву ігрову перевагу протягом усього матчу, завдавши 16 ударів по воротам суперника, проти лише двох у фінів. Також гравці "гірників" кілька разів влучали у каркас воріт Віртанена, але удача була на боці гоподарів поля. Тому за весь ігровий час вболівальники голів так і не побачили.

"Ільвес" - "Шахтар" - 0:0 (перший матч - 0:6)

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Попередження: Юккола, 70 - Вінісіус, 40

"Ільвес": Віртанен - Кумпу, Міеттунен, Мяенпяя - Улунду (Юккола, 58), Попович (Ветелі, 58), Асперген (Тіїтінен, 68), Валліус - Стьопін (Акіньємі, 68), Гютенен, Канга (Седербек, 83).

Запасні: Кркалич, Вяйрюнен, Рале, Вяйсянен, Ріскі, Мойсіо.

"Шахтар": Різник - Азарові, Грам, Бондар, Вінісіус (Гочолеішвілі, 55) - Очеретько, Бондаренко (Судаков, 68), Педріньйо да Сілва (Назарина, 81) - Невертон, Траоре (Еліас, 67), Егіналду (Швед, 55).

Запасні: Фесюн, Марлон, Кевін, Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Конопля, Аліссон.

У наступному турі кваліфікації донецький клуб зустрінеться із турецьким грандом "Фенербахче". Матчі будуть зіграні 24 та 31 липня.

Виступи "Шахтаря" в Лізі Європи

У першому матчі "Шахтар" грав вдома лише формально, адже зустріч відбулася на нейтральному полі в Словенії. Український клуб здобув перемогу з рахунком 6:0, перетворивши матч-відповідь на формальність.

Тренер "гірників" Арда Туран привітав свою команду з перемогою "від щирого серця", наголосивши, що в усьому світі непросто перемогти будь-кого з таким рахунком.

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