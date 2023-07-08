Крістіан Пулішич продовжить кар'єру у Серії А.

"Мілан" домовився з "Челсі" про перехід вінгера Крістіана Пулішича за 20 мільйонів євро.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у Twitter, 24-річний американець успішно пройшов медогляд і готується поставити свій підпис під контрактом з італійським грандом.

Пулішич зароблятиме у "Мілані" чотири мільйони євро за сезон. Його угода з "росонері" триватиме до 2027 року.

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Минулого сезону Пулішич провів за "Челсі" 30 поєдинків, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 25 мільйонів євро. Крістіан виступає на позиції лівого вінгера, у "Челсі" на цій самій позиції грає українець Михайло Мудрик.

Влітку 2019 року Пулішич перейшов до "Челсі" з дортмундської "Боруссії" за 60 мільйонів євро. Американець з лондонським клубом виграв Лігу чемпіонів у сезоні 2020/21. Крістіан провів 98 матчів у АПЛ та забив 20 голів. За національну збірну США Пулішич провів 56 поєдинків та забив 22 м'ячі.

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