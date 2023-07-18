Футбольні матчі наступного сезону знову проходитимуть без глядачів.

Матчі чемпіонату України з футболу у сезоні-2023/24 проходитимуть без уболівальників на стадіонах.

Як повідомляє KDK, Українська асоціація футболу (УАФ) спільно з Українською Прем'єр-лігою (УПЛ) та Професійною футбольною лігою (ПФЛ) відправили запит до Міністерства молоді та спорту України, щоб питання допуску вболівальників на стадіони вирішувалося в кожному окремому випадку обласними військовими адміністраціями. Це дозволило б у деяких регіонах України проводити футбольні матчі з глядачами на трибунах.

У Мінспорту відповіли, що на даний момент вони не планують вносити будь-які зміни і обмеження зняті не будуть. Крім того, в Мінстерстві відзначили, що їм не подобається, що це правило постійно порушувалося в минулому сезоні, і вони вимагають забезпечити його виконання.

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Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ футбольні матчі в Україні проходять без глядачів.

Додамо, що новий сезон УПЛ стартує вже 28 липня. Відкриє сезон-2023/24 поєдинок "Оболоні" проти "Колоса", який пройде в Києві.

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