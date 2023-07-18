Матчі чемпіонату України з футболу у сезоні-2023/24 проходитимуть без уболівальників на стадіонах.
Як повідомляє KDK, Українська асоціація футболу (УАФ) спільно з Українською Прем'єр-лігою (УПЛ) та Професійною футбольною лігою (ПФЛ) відправили запит до Міністерства молоді та спорту України, щоб питання допуску вболівальників на стадіони вирішувалося в кожному окремому випадку обласними військовими адміністраціями. Це дозволило б у деяких регіонах України проводити футбольні матчі з глядачами на трибунах.
У Мінспорту відповіли, що на даний момент вони не планують вносити будь-які зміни і обмеження зняті не будуть. Крім того, в Мінстерстві відзначили, що їм не подобається, що це правило постійно порушувалося в минулому сезоні, і вони вимагають забезпечити його виконання.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ футбольні матчі в Україні проходять без глядачів.
Додамо, що новий сезон УПЛ стартує вже 28 липня. Відкриє сезон-2023/24 поєдинок "Оболоні" проти "Колоса", який пройде в Києві.