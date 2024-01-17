Лідер Першої ліги "Карпати" розпочне зимовий тренувальний збір 22 січня.

Львівський футбольний клуб "Карпати" не зміг відправитися на зимові тренувальні збори в Іспанію.

Як повідомляє Tribuna.com, клуб отримав заборону виїхати за кордон від Міністерства молоді та спорту України.

Згідно з правилами перетину державного кордону, в період дії воєнного стану за кордон виїжджати можуть тільки команди вищих дивізіонів з ігрових видів спорту. "Карпати" виступають у Першій лізі - другому за силою дивізіоні чемпіонату України.

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Таким чином, у Мінспорту не знайшли законних підстав для виїзду львівського клубу з України.

Додамо, що львівські "Карпати" планували розпочати зимові тренувальні збори 22 січня. Клуб готувався взяти участь у товариському турнірі в Іспанії.

Нагадаємо, "Карпати" тренує знаменитий український тренер Мирон Маркевич. Під його керівництвом команда лідирує в турнірній таблиці Першої ліги і є головним президентом на вихід в Прем'єр лігу.

У першій половині сезону "Карпати" зіграли 18 матчів, в яких здобули 14 перемог, тричі зіграли внічию і зазнали однієї поразки.

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