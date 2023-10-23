"Мілан" в меншості не зміг вистояти проти "Ювентуса" в центральному матчі туру в Серії А.

У неділю, 22 жовтня, відбувся центральний поєдинок дев'ятого туру італійської Серії А, в якому "Мілан" протистояв "Ювентусу". Гра проходила на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані і завершилася перемогою гостей.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. На 40-й хвилині зустрічі господарі поля залишилися в меншості - червону картку отримав Малік Тіав.

На 63-й хвилині матчу півзахисник "Старої синьйори" Мануель Локателлі зважився на дальній удар і гарматним пострілом відправив м'яч у сітку воріт "Мілана". Цей гол у підсумку і став вирішальним і приніс "Юве" перемогу.

Відео дня

"Мілан" - "Ювентус" - 0:1

Гол: Локателлі 63

"Мілан": Міранте, Калабрія (К'єр 79), Тіав, Томорі, Флоренці, Адлі (Круніч 60), Муса, Рейндерс (Ромеро 79), Пулішич (Калулу 43), Жиру (Йович 60), Леау

"Ювентус": Щенсни, Гатті (Хюйсен 78), Бремер, Ругані ,Веа (Міретті 84), Локателлі, Маккенні, Рабіо, Костич (Камбіазо 56), Кен (Влахович 56), Мілік (К'єза 78)

Попередження: Рейндерс 61 - Веа 52, Маккенні 67, Гатті 71, Локателлі 72

Видалення: Тіав 40 (пряма червона)

Огляд матчу:

"Ювентус" завдяки перемозі в цій грі набрав 20 очок. Туринський клуб займає третє місце в турнірній таблиці Серії А. "Мілан" з 21 очком йде на другій сходинці. Лідирує в чемпіонаті "Інтер", який заробив 22 бали.

У наступному турі чемпіонату Італії "Ювентус" зіграє проти "Верони", а "Мілан" зустрінеться з "Наполі".

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