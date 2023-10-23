У неділю, 22 жовтня, відбувся центральний поєдинок дев'ятого туру італійської Серії А, в якому "Мілан" протистояв "Ювентусу". Гра проходила на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані і завершилася перемогою гостей.
Перший тайм команди завершили без забитих голів. На 40-й хвилині зустрічі господарі поля залишилися в меншості - червону картку отримав Малік Тіав.
На 63-й хвилині матчу півзахисник "Старої синьйори" Мануель Локателлі зважився на дальній удар і гарматним пострілом відправив м'яч у сітку воріт "Мілана". Цей гол у підсумку і став вирішальним і приніс "Юве" перемогу.
"Мілан" - "Ювентус" - 0:1
Гол: Локателлі 63
"Мілан": Міранте, Калабрія (К'єр 79), Тіав, Томорі, Флоренці, Адлі (Круніч 60), Муса, Рейндерс (Ромеро 79), Пулішич (Калулу 43), Жиру (Йович 60), Леау
"Ювентус": Щенсни, Гатті (Хюйсен 78), Бремер, Ругані ,Веа (Міретті 84), Локателлі, Маккенні, Рабіо, Костич (Камбіазо 56), Кен (Влахович 56), Мілік (К'єза 78)
Попередження: Рейндерс 61 - Веа 52, Маккенні 67, Гатті 71, Локателлі 72
Видалення: Тіав 40 (пряма червона)
Огляд матчу:
"Ювентус" завдяки перемозі в цій грі набрав 20 очок. Туринський клуб займає третє місце в турнірній таблиці Серії А. "Мілан" з 21 очком йде на другій сходинці. Лідирує в чемпіонаті "Інтер", який заробив 22 бали.
У наступному турі чемпіонату Італії "Ювентус" зіграє проти "Верони", а "Мілан" зустрінеться з "Наполі".