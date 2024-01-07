Віктор Коваленко пропустив поєдинок проти Мілана через травму.

У неділю, 7 січня, відбувся поеіднок 19-го туру італійської Серії А, в якому "Емполі" українця Віктора Коваленка приймав "Мілан".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Карло Кастеллані" і завершилася впевненою перемогою гостей.

Рахунок у грі був відкритий на 11-й хвилині - півзахисник "Мілана" Рубен Лофтус-Чік забив з передачі Рафаела Леау. На 31-й хвилині Олів'є Жиру подвоїв перевагу "россонері", реалізувавши пенальті. Крапку в грі поставив Шака Траоре. На 88-й хвилині івуарійський нападник забив третій м'яч у ворота "Емполі" після передачі Крістіана Пулішича.

Відео дня

"Емполі" - "Мілан" - 0:3

Голи: Лофтус-Чік, 11, Жиру, 31 пен, Траоре, 88

Відзначимо, що український півзахисник "Емполі" Віктор Коваленко пропустив цю гру через травму.

"Мілан" набрав 39 очок і займає третє місце в турнірній таблиці Серії А. "Емполі" з 13 балами займає 19-у позицію. Лідирує в чемпіонаті міланський "Інтер" - 48 очок.

У наступному турі чемпіонату Італії з футболу "Мілан" зіграє проти "Роми", а "Емполі" зустрінеться з "Вероною".

Вас також можуть зацікавити новини: