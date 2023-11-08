"Мілан" піднявся на третє місце в групі F.

У вівторок, 7 листопада, відбувся поєдинок 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Мілан" приймав французький ПСЖ.

Зустріч команд проходила на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро" і завершилася перемогою італійського клубу.

Рахунок у цій грі відкрили футболісти ПСЖ - на 9-й хвилині після передачі Маркіньоса забив Мілан Шкріньяр. Через три хвилини "Мілану" вдалося зрівняти рахунок - гол ударом через себе забив португальський нападник Рафаел Леау. Перемогу ж "россонері" приніс гол Олів'є Жиру - французький нападник відзначився на 50-й хвилині після передачі Тео Ернандеса.

Відео дня

"Мілан" - ПСЖ - 2:1

Голи: Леау 12, Жиру 50 - Шкріньяр 9

"Мілан": Меньян, Ернандес, Томорі, Тіав, Калабрія, Рейндерс, Муса (Круніч 85), Лофтус-Чик, Леау (Окафор 85), Жиру, Пулішич

ПСЖ: Доннарумма, Ернандес (Мукіеле 65), Шкріняр, Маркіньос, Хакімі, Вітінья (Лі 60), Угарте (Руїс 65), Заїр-Емері, Мбаппе, Коло Муані (Рамуш 60), Дембеле

Попередження: Вітіньо 24, Куоло Муані 29, Угарте 43, Люка Ернандес 55, Муса 66, Шкріняр 68

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи дортмундська "Боруссія" перемогла на своєму полі англійський "Ньюкасл Юнайтед". Таким чином, після 4-х турів лідирує в турнірній таблиці групи F "Боруссія" з 7 балами. На другій позиції з 6 очками йде ПСЖ. "Мілан" піднявся на третю сходинку, набравши п'ять балів. Замикає квартет "Ньюкасл" - 4 очки.

У наступному турі групового турніру Ліги чемпіонів "Мілан" зустрінеться з дортмундською "Боруссією", а ПСЖ зіграє проти "Ньюкасла".

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