"Боруссія" перемогла завдяки голам Фуллькруга і Брандта.

У вівторок, 7 листопада, відбувся поєдинок четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому дортмундська "Боруссія" приймала "Ньюкасл".

Гра проходила на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" і завершилася перемогою німецького клубу.

Футболісти "Боруссії" відкрили рахунок на 26-й хвилині зустрічі - гол після передачі Марселя Забітцера забив Ніклас Фуллькруг. У кінцівці гри "джмелі" подвоїли свою перевагу - відзначився Юліан Брандт. Асистував йому Карім Адеємі.

Відео дня

"Боруссія" Д - "Ньюкасл" - 2:0

Голи: Фуллькруг, 26, Брандт, 79

"Боруссія": Кобель, Рюерсон, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Озджан, Забітцер, Адеємі (Ройс 81), Нмеча, Брандт ,Фюллькруг (Мукоко 86)

"Ньюкасл": Папа, Холл (Алмірон 46), Лассельс, Шер, Тріпп'єр, Лонгстафф, Гімарайнс, Віллок (Майлі 80), Жоелінтон ,Вілсон (Гордон 46), Лівраменто

Попередження: Хол 9

Огляд матчу:

Дортмундська "Боруссія" набрала 7 очок за чотири зіграних матчі і вийшла на перше місце в групі F. "Ньюкасл" з 4 балами йде на третій сходинці.

У п'ятому турі групового раунду Ліги чемпіонів дортмундська "Боруссія" зіграє проти "Мілана", а "Ньюкасл" зустрінеться з французьким ПСЖ. Матчі заплановані на 28 листопада.

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