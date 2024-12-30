Новим головним тренером Мілана став Сержіу Консейсау. Він підписав контракт з клубом до літа 2026 року.
Нагадаємо, 29 грудня Мілан зіграв внічию з Ромою. Матч закінчився з рахунком 1:1. Після цього наставник "росонері" Паулу Фонсека заявив про відставку.
А вже сьогодні стало відомо, хто його замінить. На посаду головного тренера команди призначили іншого португальського спеціаліста Сержіу Консейсау, йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.
"Клуб тепло вітає Сержіу та його помічників і бажає їм успішної та плідної роботи", - йдеться в офіційному повідомленні.
Мілан після 17 турів Серії А знаходиться на восьмому місці в турнірній таблиці з 27 очками в активі.
Де працював Сержіу Консейсау
Португальський фахівець протягом семи років працював з Порту, де здобув 11 титулів.
Протягом кар'єри Сержіу Консейсау тренував також Ольяненсе, Академіку, Брагу, Віторію Гімараєш та Нант.
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