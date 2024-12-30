Попередній наставник команди Паулу Фонсека залишив посаду головного тренера після нічиї з Ромою.

Новим головним тренером Мілана став Сержіу Консейсау. Він підписав контракт з клубом до літа 2026 року.

Нагадаємо, 29 грудня Мілан зіграв внічию з Ромою. Матч закінчився з рахунком 1:1. Після цього наставник "росонері" Паулу Фонсека заявив про відставку.

А вже сьогодні стало відомо, хто його замінить. На посаду головного тренера команди призначили іншого португальського спеціаліста Сержіу Консейсау, йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

"Клуб тепло вітає Сержіу та його помічників і бажає їм успішної та плідної роботи", - йдеться в офіційному повідомленні.

Мілан після 17 турів Серії А знаходиться на восьмому місці в турнірній таблиці з 27 очками в активі.

Де працював Сержіу Консейсау

Португальський фахівець протягом семи років працював з Порту, де здобув 11 титулів.

Протягом кар'єри Сержіу Консейсау тренував також Ольяненсе, Академіку, Брагу, Віторію Гімараєш та Нант.

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