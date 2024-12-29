Зараз півзахисник має контракт із донецьким клубом, який діє до 30 червня 2027 року.

Півзахисник донецького "Шахтаря" та гравець збірної України з футболу Олександр Зубков близький до переходу в новий клуб. Українець погодився приєднатися до "Трабзонспора".

Про це повідомляє турецький журналіст Сердар у соцмережі Х. За його інформацією, турецький клуб запропонував "гірникам" 3,5 мільйона євро плюс бонуси.

Сердар стверджує, що "Трабзонспор" вже зробив "Шахтарю" офіційну пропозицію по Зубкову.

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Зараз півзахисник має контракт із донецьким клубом, який діє до 30 червня 2027 року. Раніше у ЗМІ писали, що "Шахтар" не продасть свого футболіста в "Трабзонспор" менше, ніж за 5-6 млн євро.

Хто такий Олександр Зубков

Олександр Зубков – український футболіст, вихованець донецького "Шахтаря". 28-річний гравець виступав за ФК "Маріуполь", а також з 2019 до 2022 року на правах оренди захищав кольори угорського клубу "Ференцварош".

З "Шахтарем" Зубков двічі ставав володарем Суперкубка України, чотири рази – володарем Кубка України та стільки ж разів вигравав чемпіонат України.

У цьому сезоні Зубков зіграв за "Шахтар" у 19 матчах. На рахунку півзахисника сім голів та шість асистів.

За збіру України з футболу Олександр Зубков виступав у 36 поєдинках. В його активі два голи за головну команду.

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