Форвард "Мілана" Франческо Камарда дебютував у чемпіонаті Італії у віці 15 років.

У суботу, 25 листопада, відбувся поєдинок 13-го туру італійської Серії А, в якому "Мілан" грав проти "Фіорентини".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Сан-Сіро" і завершилася перемогою "россонері".

Єдиний гол, який і вирішив результат цього матчу, був забитий на 45+2-й хвилині гри - пенальті реалізував Тео Ернандес.

Відео дня

"Мілан" - "Фіорентина" - 1:0

Гол: Ернандес 45+1 (пен)

"Мілан": Маньян, Калабрія (Флоренці 90+1), Тіав, Томорі, Ернандес, Побега, Рейндерс, Муса (Круніч 83), Чуквуезе, Пулішич (Лофтус-Чик 61), Йович (Камарда 83)

"Фіорентина": Терраччіано, Парізі, Міленковіч, Кварта, Бірагі, Артур (М. Лопес 46), Данкан (Мандрагора 81), Бонавентура (Куаме 88), Н. Гонсалес, Бельтран (Нзола 70), Соттіл (Іконе 81)

Попередження: Томорі 56 - Артур 12, Парізі 46

Огляд матчу:

Відзначимо, що в цій грі у складі "Мілана" дебютував 15-річний нападник Франческо Камарда. Він вийшов на заміну на 84-й хвилині зустрічі. Камарда став наймолодшим дебютантом в історії чемпіонату Італії - в момент появи на полі йому було 15 років і 260 днів.

Франческо на 14 днів перевершив рекорд захисника "Болоньї" Віздома Амі.

У поточному сезоні Франческо Камарда виступав у складі "Мілана" U-19 і записав на свій рахунок 7 голів і 2 асисти в 13 матчах.

"Мілан" набрав 26 очок і займає третє місце в турнірній таблиці Серії А. "Фіорентина" з 20 балами йде на шостій позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії "Мілан" зіграє проти "Фрозіноне", а "Фіорентина" зустрінеться з "Салернітаною".

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