Усик зізнався, що здійснив свою мрію дитинства.

Український боксер Олександр Усик прокоментував свій дебют у складі житомирського "Полісся" у матчі проти рівненського "Вереса" на турнірі Winter Cup у Туреччині. Поєдинок завершився перемогою команди з Житомира з рахунком 2:1.

У коментарі офіційному YouTube-каналу Першої ліги спортсмен зізнався, що отримавши пропозицію дебютувати у футболі він спочатку вагався, оскільки не знав, як відреагує колектив. Тим не менш, Усик зазначив, що в команді його прийняли дуже добре.

"Емоції взагалі зашкалюють. Коли хлопці тільки вийшли на поле, пара контактів, коли хтось когось штовхнув, ти вже встаєш і: "Е, ти акуратніше там". Все чудово. Дуже вдячний команді, що вона мене досить-таки тепло прийняла. Ми дуже добре з хлопцями подружилися.

Так склалося, що я пішов у чудовий вид спорту бокс. Ну а зараз в 35 років збулася мрія дитинства - зіграв за професійну команду. "Полісся" - це сила", - сказав Усик.

Читайте такожПоразка, за яку не соромно: збірна України поступилася Росії у півфіналі Євро-2022 (відео)Додамо, що Олександр Усик з'явився на полі в матчі проти "Вереса" на 77-й хвилині. 35-річний боксер-футболіст мав навіть можливість забити гол, але з близької відстані не влучив по м'ячу.

Огляд матчу:

Також в цей день був зіграний другий поєдинок першого туру турніру, в якому "Металіст" серії пенальті здолав одеський "Чорноморець" (3:3, пенальті 6:5)

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