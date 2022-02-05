Український боксер Олександр Усик прокоментував свій дебют у складі житомирського "Полісся" у матчі проти рівненського "Вереса" на турнірі Winter Cup у Туреччині. Поєдинок завершився перемогою команди з Житомира з рахунком 2:1.
У коментарі офіційному YouTube-каналу Першої ліги спортсмен зізнався, що отримавши пропозицію дебютувати у футболі він спочатку вагався, оскільки не знав, як відреагує колектив. Тим не менш, Усик зазначив, що в команді його прийняли дуже добре.
"Емоції взагалі зашкалюють. Коли хлопці тільки вийшли на поле, пара контактів, коли хтось когось штовхнув, ти вже встаєш і: "Е, ти акуратніше там". Все чудово. Дуже вдячний команді, що вона мене досить-таки тепло прийняла. Ми дуже добре з хлопцями подружилися.
Так склалося, що я пішов у чудовий вид спорту бокс. Ну а зараз в 35 років збулася мрія дитинства - зіграв за професійну команду. "Полісся" - це сила", - сказав Усик.
Читайте такожПоразка, за яку не соромно: збірна України поступилася Росії у півфіналі Євро-2022 (відео)Додамо, що Олександр Усик з'явився на полі в матчі проти "Вереса" на 77-й хвилині. 35-річний боксер-футболіст мав навіть можливість забити гол, але з близької відстані не влучив по м'ячу.
Огляд матчу:
Також в цей день був зіграний другий поєдинок першого туру турніру, в якому "Металіст" серії пенальті здолав одеський "Чорноморець" (3:3, пенальті 6:5)
Winter Cup-2022: що потрібно знати про турнір
- Winter Cup-2022 - футбольний турнір, організований телеканалом "Футбол 1/2/3".
- Турнір проходить в турецькому місті Белек з 3 по 12 лютого.
- На Winter Cup-2022 візьме участь чотири команди - по два представники від Першої ліги та УПЛ: "Металіст" (Харків), "Полісся" (Житомир), "Чорноморець" (Одеса) та "Верес" (Рівне).
- Турнір проводиться за системою - кожен з кожним. Сумарно буде зіграно шість матчів. Переможцем турніру стає команда, яка набрала найбільшу кількість очок.
- Призовий фонд зимового турніру складе 10 тисяч доларів.