Румунський фахівець проаналізував гру своїх підопічних у поєдинку з австрійським колективом.

У середу, 3 серпня, в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА київське "Динамо" здобуло перемогу над "Штурмом" з рахунком 1:0.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував результат поєдинку з австрійським клубом.

"Суперник почав дуже швидко і намагався створити нам проблеми. Але нам вдалося вистояти перед їх пресингом і грати в футбол, контролюючи м'яч. Суперники оборонялися дуже добре і щільно, так що можу сказати, що матч був складним для нас. Однак він був важким також і для "Штурму".

Вони знаходяться в кращому ігровому ритмі, вже почали чемпіонат, а у нас виникли деякі проблеми перед поєдинком, коли Циганков повідомив, що відчув біль, і довелося його терміново замінити в стартовому складі.

В цілому, вважаю, ми заслужили цей гол, адже створили більше моментів. У той час як "Штурм" мав всього один-два шанси на початку гри.

"Фенербахче" і "Штурм" відрізняються за стилем гри. Австрійці дуже добре фізично підготовлені, сильно почали матч. Вони зробили ставку на пресинг і довгі передачі, але після десяти хвилин гри ми зрозуміли, що відбувається на полі, і змогли впоратися з цим. Згодом "Штурм" відійшов в оборону на свою половину поля.

Чи був матч складним? На цьому рівні всі команди є сильними суперниками і добре готуються до ігор.

Як я вже сказав, вважаю, ми заслужили результат. Шкода, що не змогли забити другий м'яч. У нас були можливості для цього, але ми не знайшли рішення для гольового завершення атак.

Важливо, як грає весь колектив. Адже сьогодні може добре проявити себе один гравець, а в наступному матчі - інший. Тому потрібно прагнути до організованої і дисциплінованої командної гри.

Не так просто контролювати гру в зустрічі з такою командою, як "Штурм". Ми дивилися їхні матчі з "Зальцбургом", "Галатасараєм", "Вольфсбергером" і повинні були знайти рішення, як протистояти пресингу", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, матч-відповідь проти "Штурму" команда Мірчі Луческу зіграє 9 серпня в Австрії.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку в груповий етап битиметься з переможцем дуелі "Бенфіка" (Португалія) - "Мітьюлланд" (Данія). Команда, що програла, в свою чергу, потрапить в груповий етап Ліги Європи.

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