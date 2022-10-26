"Гірники" гарантували собі вихід в плей-офф Ліги Європи.

У вівторок, 25 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграв внічию проти "Селтіка".

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч прокоментував результат поєдинку і гру своїх підопічних.

"Цей результат дуже важливий для нас.Ми сприймаємо це як великий успіх. Адже три місяці тому ніхто не вірив у нас, проте ми вірили. Ми вірили в щоденну роботу. І це просто наслідок тієї сімейної атмосфери, що ми створили. Ці хлопці - герої, дійсно герої.

Це велика відповідальність, і ми відчували цю підтримку українців. Ми були сфокусовані і абсолютно мотивовані на гру. Ми знаємо, що українські солдати б'ються і, на жаль, гинуть щодня. Постійно пам'ятаємо про це і намагаємося перенести їх хоробрість на футбольне поле. Складно окреслити ці емоції. Йде війна. І, як вам відомо, я хорват за національністю, проте знаю українців вже 20 років і прекрасно розумію всю ситуацію. Однак важливо також розуміти ментальність того, що відбувається. Тому ми відчували всю відповідальність і гордість за те, що представляємо Україну. Ми билися до кінця і вірили, що можемо перемогти. Це було непросто. І взагалі вся ця політична ситуація-вона важка. Але ми повинні боротися далі

Це ще одне диво для нашої молодої команди. Ми розпочали цей проект три місяці тому. Ми відчуваємо себе як одна сім'я і повинні продовжувати вірити.

Мудрик? Його не зупинити. У той момент, коли ти думаєш, що можеш зловити його, він стає настільки швидким і вибуховим. Він домінує над опонентами своїм дриблінгом і є дійсно кращим гравцем.

Путівка в Лігу Європи вже у "Шахтаря". Це дуже важливо для команди з точки зору дорослішання, тому що ми молоді і хочемо бути кращими.

Поєдинок проти "РБ Лейпциг" буде дуже важким. Команда покращилася під керівництвом Марко Розе, і сьогоднішній результат підтверджує це. Це буде важка гра, але ми віримо, що зможемо добре зіграти перед нашими вболівальниками, і вони допоможуть нам повірити, що Шахтар може і далі прогресувати", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, поєдинок "Селтіка" і "Шахтаря" завершився з рахунком 1:1. Голом у складі донецького клубу відзначився Михайло Мудрик, за шотландців забив Георгіонс Якумакіс.

Після п'яти турів в активі "гірників" 6 набраних очок і підопічні Йовічевіча займають третє місце в турнірній таблиці групи F. Лідирує в цьому квартеті мадридський "Реал", який заробив 10 балів і вже забезпечив собі участь в плей-офф ЛЧ. Другий рядок у "РБ Лейпциг" (9 очок). "Селтік" з двома набраними балами замикає четвірку.

За тур до завершення групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" гарантували собі третє місце і потрапляння в плей-офф Ліги Європи.

Крім того, "Шахтар" все ще зберігає шанси на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для цього команді Йовічевича в заключному матчі групового турніру необхідно обіграти німецький "РБ Лейпциг".

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