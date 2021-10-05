Олександр Петраков вважає, що команді не щастило.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков відповів на питання про те, коли команда здобуде перемогу.

Про безвиграшну серію збірної України фахівець висловився в ході прес-конференції.

"Серед тренерів існує думка, що Петраков - фартовий тренер. А ви можете сказати таке після Казахстану? Або незрозумілий гол Франції, забитий Рабьо. Я його теж добре знаю, він був капітаном збірної Франції 1995 року народження. Рабьо стрибає, б'є головою, м'яч влучає в спину захиснику і відлітає до Марсьяля. У Чехії пропустили за лічені секунди до кінця", - зазначив Петраков.

Тренер вважає, що збірна України вже вичерпала запас нічиїх:

"Скажемо прямо, ми свої нічиї вже зіграли. Фінляндію влаштовує нічия, а нам потрібна перемога. Ви думаєте, я не хочу виграти? Думаєте, я хотів зіграти внічию з Казахстаном, Францією? Чи не хотів перемогти Чехію?".

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Збірна України: матчі в жовтні

Збірна України в жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийме Боснію і Герцеговину.

Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.

У найближчих поєдинках команді не допоможе ряд футболістів.

Автор: Антон Дудар