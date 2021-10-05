Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков відповів на питання про те, коли команда здобуде перемогу.
Про безвиграшну серію збірної України фахівець висловився в ході прес-конференції.
"Серед тренерів існує думка, що Петраков - фартовий тренер. А ви можете сказати таке після Казахстану? Або незрозумілий гол Франції, забитий Рабьо. Я його теж добре знаю, він був капітаном збірної Франції 1995 року народження. Рабьо стрибає, б'є головою, м'яч влучає в спину захиснику і відлітає до Марсьяля. У Чехії пропустили за лічені секунди до кінця", - зазначив Петраков.
Тренер вважає, що збірна України вже вичерпала запас нічиїх:
"Скажемо прямо, ми свої нічиї вже зіграли. Фінляндію влаштовує нічия, а нам потрібна перемога. Ви думаєте, я не хочу виграти? Думаєте, я хотів зіграти внічию з Казахстаном, Францією? Чи не хотів перемогти Чехію?".
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Збірна України: матчі в жовтні
- Збірна України в жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийме Боснію і Герцеговину.
- Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.
- У найближчих поєдинках команді не допоможе ряд футболістів.