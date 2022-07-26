Андрій Шевченко разом зі своїм сином Джорданом побував у літній школі для дітей з України у Варшаві.

Легенда футболу і колишній тренер збірної України Андрій Шевченко закликав світову спільноту не втрачати увагу до війни в Україні.

Про це Шевченко заявив під час візиту до Польщі, де відвідав благодійний вечір тенісу, який на підтримку України організувала перша ракетка світу Іга Швьонтек.

"Війна є війна, але ми не повинні здаватися. Солдати на фронті і прості люди в Україні багато трудяться, щоб країна продовжувала жити і існувати.

Спортсмени повинні об'єднатися і посилати світу потрібні сигнали, щоб утримувати розуміння суспільства, що ми потребуємо підтримки і повинні всі об'єднатися, щоб зупинити війну. Зараз у мене є час, щоб брати участь у різних благодійних заходах, щоб допомогти Україні. Мова про те, щоб розповідати світові про ті жахливі події в моїй країні, які зараз відбуваються. Початок війни повністю змінив моє життя", - наводить слова Шевченка Super Express.

Крім того, Андрій Шевченко разом зі своїм сином Джорданом побував у літній школі для дітей з України у Варшаві, де зараз перебувають українські діти, які втекли від жахів війни і проходять реабілітацію, а також навчання.

Український тренер приєднався до ігор на майданчику і розповів про те, як допомогти дітям, які постраждали від війни.

"Майже три мільйони дітей з України були змушені покинути свої будинки за останні п'ять місяців в результаті конфлікту. Фізичний вплив війни очевидно, але не можна забувати і про психологічний вплив на цих молодих людей.

Недостатньо забрати дитину з війни. Нам потрібно позбавити дітей від війни", - сказав Шевченко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Андрій Шевченко спільно з 1+1 media запускають проект "Спортивний фронт". Метою проекту є блокування російських команд і бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну або не озвучили свою позицію.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 153-й день.

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