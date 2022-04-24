Андрій П'ятов розповів, що "Шахтар" призупинив контракти з футболістами після початку війни в Україні.

Футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Андрій П'ятов розповів, як донецький клуб функціонує під час війни, яку Росія розв'язала на українській території.

Український воротар зізнався, що в донецькому клубі перестали виплачувати зарплату після початку війни і призупинили контракти.

"Ми не отримуємо заробітну плату. З нами призупинили контракти на три місяці. Все офіційно, за рекомендацією УЄФА. Клуб діє за футбольним законом. Всі розуміють ситуацію. Ніхто у нас зарплату не забирає, вона буде. Ми сподіваємося на краще, віримо. Зараз ми повністю забезпечуємо себе самі. І допомагаємо один одному, тому що у нас є і персонал, і молоді гравці. Персоналу клуб допомагає окремо. У них інші зарплати, тому є така можливість.

Ми створили невеликий командний фонд, всі нужденні можуть взяти з цього фонду, щоб, наприклад, оплатити квартиру. Це стосується і персоналу, і гравців", - сказав П'ятов в інтерв'ю Youtube-каналу "Слава+".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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