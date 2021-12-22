Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував нічию в матчі чемпіонату Італії проти "Аталанти".
"Нам потрібно було проявити характер, ми вийшли на матч з великим бажанням. Ця команда хоче боротися за результат, і у неї є серце, це було доведено в цьому матчі", - підкреслив Шевченко.
Український фахівець заявив, що "Дженоа" може грати краще:
"Ми можемо діяти краще, особливо в атаці - у нас мало гостроти та присутності попереду, але я задоволений тим, яку роботу ми виконали в цьому матчі. На цьому тижні ми в першу чергу працювали над передачами в коридори, тому що "Аталанта" добре розташовується на полі".
"Я привітав Джан П'єро Гасперіні після фінального свистка, тому що він завжди будував відмінні команди, де б не працював. Він подає приклад іншим тренерам. Він також привітав мене з сьогоднішньою битвою", - також сказав Шевченко, передає Football Italia.
Матч "Дженоа" - "Аталанта" завершився без забитих голів.
Читайте такожФутболіст збірної України Малиновський розповів, чи готовий перейти в Дженоа до Шевченка
Також тренер "Дженоа" заявив, що чекає трансферів у зимове міжсезоння:
"Я попросив спортивного директора знайти гравців, щоб ми також могли переходити на схему гри 4-3-3".
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У семи матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 2 очки.
- "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0) і "Аталантою" (0:0).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.