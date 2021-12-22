Команда українського тренера відібрала очки у команди Руслана Малиновського.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував нічию в матчі чемпіонату Італії проти "Аталанти".

"Нам потрібно було проявити характер, ми вийшли на матч з великим бажанням. Ця команда хоче боротися за результат, і у неї є серце, це було доведено в цьому матчі", - підкреслив Шевченко.

Український фахівець заявив, що "Дженоа" може грати краще:

"Ми можемо діяти краще, особливо в атаці - у нас мало гостроти та присутності попереду, але я задоволений тим, яку роботу ми виконали в цьому матчі. На цьому тижні ми в першу чергу працювали над передачами в коридори, тому що "Аталанта" добре розташовується на полі".

"Я привітав Джан П'єро Гасперіні після фінального свистка, тому що він завжди будував відмінні команди, де б не працював. Він подає приклад іншим тренерам. Він також привітав мене з сьогоднішньою битвою", - також сказав Шевченко, передає Football Italia.

Матч "Дженоа" - "Аталанта" завершився без забитих голів.

Читайте такожФутболіст збірної України Малиновський розповів, чи готовий перейти в Дженоа до Шевченка

Також тренер "Дженоа" заявив, що чекає трансферів у зимове міжсезоння:

"Я попросив спортивного директора знайти гравців, щоб ми також могли переходити на схему гри 4-3-3".

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка