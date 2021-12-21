"Дженоа" Андрія Шевченка в 19-му турі чемпіонату Італії вдома приймав "Аталанту" Руслана Малиновського. Це був восьмий матч українського фахівця в якості головного тренера генуезців.
Зустріч неочікувано завершилася без голів.
Бергамаски набрали 38 очок та замикають топ-4 турнірної таблиці Серії А. В активі "Дженоа" тепер 11 очок і вони розташувалися на 18-му місці - зону вильоту покинути не вдалося.
Зауважимо, що Малиновський провів на полі 65 хвилин та не встиг за цей час "засмутити" Шевченка своїми голами.
"Дженоа" - "Аталанта" - 0:0
"Дженоа": Сірігу, Васкес, Бані, Біраскі, Камбіассо, Стураро (Ернані, 88), Бадель, Портанова (Мелегоні, 88), Крішито (Гільоне, 68), Дестро (Пандєв, 72), Екубан
"Аталанта": Спортьєлло, Паломіно, Демірал, Дьїмсіті, Дзаппакоста, Фройлер (де Роон, 46), Копмейнерс (Пікколі, 84), Хатебур, Міранчук (Пашаліч, 65), Малиновський (Ілічіч, 65), Сапата (Муріель, 46)
Читайте також"Команда розсипається": Шевченко прокоментував свій антирекорд в Дженоа
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У семи матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 2 очки.
- Раніше "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі - в Кубку Італії "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.