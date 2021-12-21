Команда українського тренера зупинила потужного суперника.

"Дженоа" Андрія Шевченка в 19-му турі чемпіонату Італії вдома приймав "Аталанту" Руслана Малиновського. Це був восьмий матч українського фахівця в якості головного тренера генуезців.

Зустріч неочікувано завершилася без голів.

Бергамаски набрали 38 очок та замикають топ-4 турнірної таблиці Серії А. В активі "Дженоа" тепер 11 очок і вони розташувалися на 18-му місці - зону вильоту покинути не вдалося.

Зауважимо, що Малиновський провів на полі 65 хвилин та не встиг за цей час "засмутити" Шевченка своїми голами.

"Дженоа" - "Аталанта" - 0:0

"Дженоа": Сірігу, Васкес, Бані, Біраскі, Камбіассо, Стураро (Ернані, 88), Бадель, Портанова (Мелегоні, 88), Крішито (Гільоне, 68), Дестро (Пандєв, 72), Екубан

"Аталанта": Спортьєлло, Паломіно, Демірал, Дьїмсіті, Дзаппакоста, Фройлер (де Роон, 46), Копмейнерс (Пікколі, 84), Хатебур, Міранчук (Пашаліч, 65), Малиновський (Ілічіч, 65), Сапата (Муріель, 46)

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