"Динамо" програло всі чотири гри в груповому раунді Ліги Європи та втратило шанси вийти в плей-офф турніру.

У четвер, 13 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" в номінально домашній грі програло "Ренну" з рахунком 0:1.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував поразку своїх підопічних.

"Хочу сказати, що ми грали проти дуже сильної команди, яка провела хорошу роботу на трансферному ринку. У них 15 футболістів приблизно одного рівня вартістю 20-25 мільйонів, і вони коштують цих грошей. Я майже впевнений, що в цьому сезоні вони завершать чемпіонат на другому місці після ПСЖ.

Відео дня

Можу тільки привітати нашу команду, потрібно враховувати всі проблеми, з якими нам довелося зустрітися, а також велику кількість переїздів", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Румунський фахівець також розповів, чого, на його думку, не вистачило "Динамо", щоб перемогти в грі проти "Ренна".

"Не вистачило не тільки гостроти, але і свіжості, концентрації, що призводило до помилок. То після ауту пропускаємо, то після кутового. Зараз у нас такий графік, що ми не можемо нормально сконцентруватися на тренуваннях, а повинні постійно переїжджати.

Повторюся, хочу привітати свою команду, адже, незважаючи на всі труднощі, вважаю, сьогодні ми дуже добре відіграли матч", - сказав Луческу.

Крім того, Мірча Луческу прокоментував ситуацію в групі В після чотирьох турів.

"У нашій групі ситуація для нас непроста. З самого початку припускав, що буде важко. Ці чотири поразки... Але, повторюся, у нас постійні переїзди, травми.

Так, ми зазнали чотирьох поразок, але грали проти таких суперників, як "Ренн", "Фенербахче", які витратили дуже багато грошей на трансферному ринку на якісних футболістів. Залишається зіграти ще два матчі в груповому етапі Ліги Європи, ми будемо робити максимум, що тільки зможемо, щоб посісти третє місце.

Щодо АЕКа, слід зазначити, що це не слабка команда, в цій команді хороші виконавці, які грали в сильних чемпіонатах Іспанії, Італії і т.д., і дуже досвідчені. Нам дісталася досить серйозна група, і з ситуації, що склалася постараємося вичавити максимум", - резюмував румунський тренер.

Додамо, що "Динамо", програвши "Ренну", продовжило свою домашню безвиграшну серію в Лізі Європи до 6 матчів (3 нічиї та 3 поразки). Тим самим кияни перевершили український антирекорд, що належав самим динамівцям на пару з "Зорею". Останню перемогу в рідних стінах в Лізі Європи "біло-сині" здобули 19 вересня 2019 року, обігравши в групі "Мальме" з рахунком 1:0.

"Динамо": виступи в Лізі Європи-2022/2023

Після чотирьох зіграних турів в активі "Динамо" 0 набраних очок і "біло-сині" займають останнє місце в турнірній таблиці квартету в.лідирують у групі "Фенербахче" і "Ренн" - по 10 балів. АЕК з 3 очками йде на третій сходинці.

Команда Мірчі Луческу повністю провалилася в цьому розіграші Ліги Європи і вже втратила навіть математичні шанси пробитися в плей-офф турніру. Єдина надія киян на євровесну - обійти АЕК в турнірній таблиці і з третього місця пробитися в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, тиждень тому "Динамо" поступилося "Ренну" у виїзному матчі третього туру групового турніру ЛЄ з рахунком 1: 2. У попередніх турах команда Луческу також програла "Фенербахче" (1:2) і кіпрському клубу АЕК (0:1).

Вас також можуть зацікавити новини: