У плей-офф Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Ренна".

У понеділок, 7 листопада, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи УЄФА.

Свого суперника на цій стадії дізнався єдиний представник України в турнірі - донецький "Шахтар". Згідно з результатами жеребкування, "гірники" зіграють проти французького "Ренна".

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч поділився думкою щодо результатів жеребкування.

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"Отримали хорошого суперника, який показав себе в групі Ліги Європи. Особливо в двох матчах з київським "Динамо", яке двічі обіграв. Вони знаходяться зараз на третій сходинці в сильній французькій лізі, тому ми можемо говорити про дуже кваліфікованого опонента, до якого проявляємо максимальну повагу.

Однак маємо звернути увагу на те, що ми - "Шахтар". Ми будемо боротися до кінця і віримо в свої сили. Є ще час підготуватися. Зараз ми зосереджені на УПЛ, де в останніх чотирьох турах хочемо заробити максимум очок. А до матчів з "Ренном" буде достатньо часу, щоб добре підготуватися. Від перегляду жеребкування у мене склалося таке враження, що представники "Ренна", побачивши "Шахтар", теж не залишилися байдужими. Ми показали, на що здатні, і я впевнений, що вони теж відчувають повагу до нашої команди.

Чи має значення, де починати-вдома або на виїзді? Кожен з нас - тренери, команда - хоче грати у вільному Києві, Львові, Україні, де змогли б прийти вболівальники і підтримати нас. Однак сьогодні ситуація така, що змушені думати про домашній матч у Варшаві. Треба бути сфокусованим на грі, змінити ми тут нічого не можемо. Попереду зимові збори, і буде час, щоб підготуватися до цього першого раунду плей-офф. Думаю, нас чекає дуже важкий матч. Але, ще раз повторю, ми - "Шахтар" , і ми будемо битися до кінця", - наводить слова Йовічевіча офіційний сайт "гірників".

Додамо, що перші стикові матчі Ліги Європи заплановані на 16 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 23 лютого.

Перший матч проти "Ренна" буде номінально домашнім для "Шахтаря", гра у відповідь пройде у Франції.

Нагадаємо, "Шахтар" починав свій єврокубковий шлях у груповому раунді Ліги чемпіонів. Донецький клуб виступав у групі з мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" і шотландським "Селтіком". "Гірники" набрали 6 очок і вийшли в плей-офф Ліги Європи.

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