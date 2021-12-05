Роберт Левандовскі переміг за підсумками голосування журналістів з Європи.

Стали відомі цікаві деталі голосування за "Золотий м'яч-2021", який у підсумку дістався Ліонелю Мессі.

Видання Bild розповіло, як розподілилися голоси за Мессі, а також його головного конкурента Роберта Левандовскі по континентах.

Левандовскі переміг за підсумками голосування журналістів у Європі. Від них він отримав 209 балів, випередивши італійця Жоржиньо (166). Мессі в Європі посів тільки третє місце (161 бал).

Левандовскі також отримав більшість голосів в Африці (цифри не уточнюються).

Мессі виграв "Золотий м'яч" за рахунок того, що переміг у голосуванні журналістів з Південної Америки, Азії, Океанії та країн, що входять до КОНКАКАФ.

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Нагадаємо, Мессі випередив Левандовскі всього на 33 бали.

"Золотий м'яч-2021": підсумки

Автор: Антон Дудар