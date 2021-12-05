Стали відомі цікаві деталі голосування за "Золотий м'яч-2021", який у підсумку дістався Ліонелю Мессі.
Видання Bild розповіло, як розподілилися голоси за Мессі, а також його головного конкурента Роберта Левандовскі по континентах.
Левандовскі переміг за підсумками голосування журналістів у Європі. Від них він отримав 209 балів, випередивши італійця Жоржиньо (166). Мессі в Європі посів тільки третє місце (161 бал).
Левандовскі також отримав більшість голосів в Африці (цифри не уточнюються).
Мессі виграв "Золотий м'яч" за рахунок того, що переміг у голосуванні журналістів з Південної Америки, Азії, Океанії та країн, що входять до КОНКАКАФ.
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Нагадаємо, Мессі випередив Левандовскі всього на 33 бали.
"Золотий м'яч-2021": підсумки
- Ліонель Мессі вже всьоме в кар'єрі виграв "Золотий м'яч"
- Стало відомо, скільки балів отримали Мессі і Левандовскі - відрив вийшов незначним.
- На церемонії "Золотий м'яч-2021" Левандовскі отримав нагороду найкращому нападнику року.
- Після своєї перемоги Мессі звернувся до поляка.
- Перемога Мессі викликала хвилю критики в мережі - як з боку вболівальників, так і з боку відомих особистостей. Головний редактор France Football допустив, що Левандовскі може отримати "Золотий м'яч" за 2020 рік.