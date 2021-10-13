Поєдинок відбору ЧС-2022 Албанія - Польща ледь не завершився достроково через витівку вболівальників.

У вівторок, 12 жовтня, в рамках відбору на ЧС-2022 національна збірна Польщі в гостях грала проти Албанії. Гра завершилася мінімальною перемогою поляків, проте цей матч міг закінчиться і достроково.

На 77-й хвилині гри футболістам збірної Польщі вдалося відкрити рахунок у матчі, відзначився Кароль Свідерскі. Форвард поляків занадто бурхливо почав святкувати забитий гол біля албанських фанатів, чим викликав сильне невдоволення трибун. У підсумку з трибуни на футболістів збірної Польщі полетіли різного роду предмети, зокрема пляшки з водою.

Рефері зустрічі Клеман Тюрпен прийняв рішення призупинити поєдинок, щоб зняти градус напруги на трибунах стадіону в Тирані. Через кілька хвилин арбітр повернув команди на поле і матч був продовжений.

Відео заворушень на трибунах:

Перемога над албанцями в гостях дозволила полякам вийти на другу позицію у своїй групі відбору чемпіонату світу-2022. Після восьми зіграних турів в активі Польщі 17 набраних балів. Албанія за вісім ігор зуміла заробити 15 очок і йде на третій сходинці. Лідирує в групі I збірна Англії з 20 очками.

Нагадаємо, 12 жовтня, свій матч відбору ЧС-2022 грала також Збірна України. Команда Петракова у Львові розписала мирову зі збірною Боснії і Герцеговини.

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Автор: Владимир Медяник