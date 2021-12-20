У центральному матчі 20-го туру бельгійської першості "Брюгге" і "Андерлехт" зіграли внічию.

У неділю, 19 грудня, в рамках 20-го туру чемпіонату Бельгії з футболу "Брюгге" на своєму полі зіграв внічию з "Андерлехтом" (2:2). Після гри навколо матчу спалахнув гучний скандал.

У цьому матчі сталися прояви расизму з боку вболівальників. Про це розповів головний тренер "Андерлехта" Венсан Компані.

"Я спустошений. Протягом усього матчу фанати "Брюгге" називали мене, мій тренерський штаб і гравців коричневими мавпами. Це дуже важко. Багато наших гравців багато віддали цій країні. Ми просто приїхали грати у футбол.

Я не хочу вступати в конфлікт з "Брюгге", але такі зараз емоції. Я просто дуже хочу додому. Хочу провести час з людьми, які для мене важливі", - наводить слова Компані Voetbal International.

Відзначимо, що український лівий захисник "Брюгге" Едуард Соболь вийшов у стартовому складі і відіграв 59 хвилин, а його співвітчизник-візаві з "Андерлехта" Богдан Михайличенко просидів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу:

Після 20-го туру "Брюгге" Едуарда Соболя з 40 очками в активі йде на другій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, а "Андерлехт" Богдана Михайличенка заробив 35 балів і займає 4-й рядок.

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Автор: Володимир Медяник