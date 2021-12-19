Роман Безус своїми гольовими пасами допоміг "Генту" здобути перемогу.

Півзахисник Роман Безус, який грав за збірну України на Євро-2020, провів успішний матч за "Гент" в рамках 20-го туру чемпіонату Бельгії.

У матчі проти "Сент-Трюйдена" Безус оформив так званий асистентський дубль - він віддав дві гольові передачі.

Безус по разу асистував своїм партнерам по команді в кожному з таймів, і це допомогло "Генту" здобути перемогу з рахунком 2:1.

Українець зумів відзначитися результативними діями у другому матчі поспіль - перед цим він також записав собі в актив гольовий пас.

Відеоогляд матчу

У поточному сезоні Безус провів за "Гент" 22 матчі у всіх турнірах. Він забив 2 голи та віддав 7 результативних передач.

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Роман Безус: кар'єра в Бельгії

Екс-гравець "Ворскли", "Динамо" і "Дніпра" Безус виступає в Бельгії з 2016 року. Спершу він грав за "Сент-Трюйден", а у 2019 році перейшов у "Гент".

За "Гент" 31-річний українець провів 104 матчі, в яких забив 17 голів і віддав 18 гольових передач.

Влітку Безус був включений до складу збірної України на Євро-2020. На чемпіонаті він з'явився на полі один раз.

Автор: Антон Дудар