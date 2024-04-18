Ліга чемпіонів УЄФА у центрі уваги - вже стали відомі всі команди-півфіналісти турніру. Героєм одного з важливих матчів став український воротар Андрій Лунін, який виступає за іспанський "Реал Мадрид".
Основний час чвертьфінального матчу "Манчестер Сіті" - "Реал" завершився нічиєю (3:3), і доля квитка у півфінал ЛЧ визначалася у серії післяматчевих пенальті, пише sport.ua. "Реалу" вдалося отримати путівку в 1/2 турніру завдяки тому, що Лінун зміг двічі захистити ворота своєї команди під час ударів з відстані 11 метрів, а його опонент - лише один раз.
Раніше визначився ще один учасник півфіналу ЛЧ - ним стала "Баварія". Цьому клубу вдалося з рахунком 1:0 перемогти "Арсенал". До цього повідомлялося, що в 1/2 Ліги чемпіонів пробилися "Борусії" та ПСЖ.
Які команди змагатимуться у півфіналі ЛЧ:
- "Борусія" - ПСЖ;
- "Реал Мадрид" - "Баварія".
Переможець має визначитися вже на початку травня.
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Нагадаємо, перші півфінальні матчі ЛЧ мають відбутися 30 квітня та 1 травня, а матчі-відповіді - 7-8 числа.
Раніше - на початку квітня, терористична організація "Ісламська держава" через свій фонд "Аль-Азаїм" пригрозила терактами на стадіонах Парижа, Лондона й Мадрида, де мали відбутися чвертьфінальні матчі турніру. На щастя, минулося без терактів.