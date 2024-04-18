Українському голкіперу в серії післяматчевих пенальті вдалося двічі вберегти свої ворота.

Ліга чемпіонів УЄФА у центрі уваги - вже стали відомі всі команди-півфіналісти турніру. Героєм одного з важливих матчів став український воротар Андрій Лунін, який виступає за іспанський "Реал Мадрид".

Основний час чвертьфінального матчу "Манчестер Сіті" - "Реал" завершився нічиєю (3:3), і доля квитка у півфінал ЛЧ визначалася у серії післяматчевих пенальті, пише sport.ua. "Реалу" вдалося отримати путівку в 1/2 турніру завдяки тому, що Лінун зміг двічі захистити ворота своєї команди під час ударів з відстані 11 метрів, а його опонент - лише один раз.

Раніше визначився ще один учасник півфіналу ЛЧ - ним стала "Баварія". Цьому клубу вдалося з рахунком 1:0 перемогти "Арсенал". До цього повідомлялося, що в 1/2 Ліги чемпіонів пробилися "Борусії" та ПСЖ.

Які команди змагатимуться у півфіналі ЛЧ:

"Борусія" - ПСЖ;

"Реал Мадрид" - "Баварія".

Переможець має визначитися вже на початку травня.

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Нагадаємо, перші півфінальні матчі ЛЧ мають відбутися 30 квітня та 1 травня, а матчі-відповіді - 7-8 числа.

Раніше - на початку квітня, терористична організація "Ісламська держава" через свій фонд "Аль-Азаїм" пригрозила терактами на стадіонах Парижа, Лондона й Мадрида, де мали відбутися чвертьфінальні матчі турніру. На щастя, минулося без терактів.

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