У двох чвертьфінальних матчах команди оформили 11 голів.

ПСЖ та Борусія розіграють путівку до фіналу Ліги чемпіонів після вчорашньої феєрії з іспанськими суперниками.

Так, у першому матчі-відповіді ПСЖ зміг обіграти Барселону. На матч до Каталонії парижани їхали з відставанням в один гол. Вже на початку зустрічі господарі збільшили перевагу за сумою двох зустрічей до двох м'ячів. Рафінья, після прострілу Ямаля, відкрив рахунок у зустрічі.

Втім, на цьому всі здобутки Барселони закінчилися. Адже на 29-й хвилині Араухо збив Баркола, який мав виходити на віч-на-віч із кіпером каталонців. Рефері сприйняв це як фол "останньої надії" та показав червону картку.

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Після цього парижани активізувалися ще більше і вже за 11 хвилин зрівняли рахунок у зустрічі - Баркола прострілював у штрафний майданчик, але м'яч не дістався до Мбапе. Втім, він успішно долетів до Дембеле, який потужним ударом не лишив жодного шансу голкіперу.

У другому таймі гості не збавляли обертів і це принесло свої результати. Спершу ворота підопічних Гаві вразив дальнім ударом Вітіньйо. Згодом Мбапе успішно реалізував пенальті. А під кінець основного часу зірковий нападник ПСЖ остаточно закрив питання переможця у цій зустрічі. Із загальним рахунком 6-4, ПСЖ виходить до півфіналу Ліги Чемпіонів.

У другій зустрічі драматургія була не меншою, Атлетіко їхав до Дортмунду з мінімальною перевагою в один м'яч. Початок гри був доволі активний - команди по черзі атакували ворота противника. Але перший гол довелося чекати 34 хвилини - Брандт успішно пробив після передачі Гуммельса. А ще за 5 хвилин Матсен успішно подвоїв перевагу після передачі Забітцера з того ж флангу.

На перерву господарі пішли з мінімальною перевагою за сумою двох матчів, і вже Атлетіко довелося відігруватися. Щоправда, це сталося доволі швидко та вкрай драматургічно - Гуммельс відзначився автоголом, зрізавши головою м'яч у власні ворота.

Ще за 15 хвилин Атлетіко зрівняло рахунок у цьому матчі та знову вийшов вперед за результатами двох ігор - голом відзначився Корреа.

Дортмунцям знову довелося відіграватися. І їм вдалося повторити сценарій першого тайму. Протягом 3 хвилин господарі змогли оформити два м'ячі - реалізували їх Фюллькруг та Забітцер. Як результат - 4:2 у цьому матчі та 5:4 - загальний рахунок у грі.

У півфіналі переможці цих матчів зустрінуться між собою та розіграють путівку до останнього етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліга чемпіонів у розпалі - що треба знати

17 квітня визначаться два інші півфіналісти Ліги Чемпіонів. Ці путівки розіграють Баварія з Арсеналом (рахунок першої зустрічі 2:2) та Манчестер Сіті з Реал Мадридом (рахунок першої зустрічі 3:3).

На думку букмекерів, головний претендентом на отримання трофея є Мансіті. Натомість "Борусія", яка вже виборола шлях до півфіналу, вважається головним аутсайдером.

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