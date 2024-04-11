"Манчестер Сіті" – головний претендент на здобуття титулу, а головним аутсайдером є "Боруссія".

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 пройшли 9 та 10 квітня. "Реал" Мадрид зіграв внічию з "Манчестер Сіті" 3:3, "Арсенал" також закінчив протистояння з "Баварією" нічиєю 2:2. "Барселона" обіграла "ПСЖ" з рахунком 3:2, а "Атлетіко" Мадрид переміг "Боруссію" Дортмунд 2:1.

Після четвертьфіналу букмекерські контори оновили котирування на лідера єврокубкового турніру, пише sport.ua. Так, головним претендентом на трофей є "Манчестер Сіті", на них можна поставити з коефіцієнтом 2.64.

Другим лідером є "Арсенал". Їхній успіх котирується за 6.99. Шанси "Реала", "Барселони" та "Баварії" розцінюються однаково – 8.00.

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Крім того, реальними виглядають цифри і на чемпіонство "ПСЖ" (11.0) або "Атлетіко" (10.0). А ось "Боруссія" є явним аутсайдером – 31.0.

Поєдинки-відповіді 1/4 фіналу пройдуть з 16 по 17 квітня.

Ліга чемпіонів - новини

Раніше Терористичний рух "Ісламська держава" через свій фонд "Аль-Азаїм" погрожував терактами на футбольних стадіонах Лондона, Парижа та Мадрида, під час матчів 1/4 Ліги чемпіонів. Джихадисти розповсюдили плакат, на якому зображено озброєну автоматом людину із закритим обличчям, а також перераховано чотири стадіони, де відбудуться футбольні матчі – "Емірейтс Стедіум", "Парк де Пренс", "Метрополітано" і "Сантьяго Бернабеу". Також на плакаті міститься напис англійською мовою "Вбийте їх усіх".

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