Рішення буде прийнято на початку наступного тижня.

Виїзний для збірної України матч кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Казахстану, який запланований на 1 вересня, може бути перенесений в іншу країну.

Про це в Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас.

Причиною є те, що в Казастані зафіксовано спалах коронавірусу.

На цей час існує два варіанти: або матч пройде в Казахстані без глядачів, або ж буде зіграний в іншій країні.

Читайте такожСтав відомий склад збірної України на найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022

Рішення буде прийнято наступного тижня.

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022: матчі у вересні

Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.

Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.

Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня.

Автор: Антон Дудар