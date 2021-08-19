Збірна України / фото REUTERS
Виїзний для збірної України матч кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Казахстану, який запланований на 1 вересня, може бути перенесений в іншу країну.
Про це в Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас.
Причиною є те, що в Казастані зафіксовано спалах коронавірусу.
На цей час існує два варіанти: або матч пройде в Казахстані без глядачів, або ж буде зіграний в іншій країні.
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Рішення буде прийнято наступного тижня.
Збірна України у кваліфікації ЧС-2022: матчі у вересні
- Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.
- Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.
- Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня.