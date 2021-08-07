Голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич заявив, що новим головним тренером національної команди України після відходу Андрія Шевченка стане Сергій Ребров.
Про це Маркевич сказав у коментарі сайту Meta-ratings.com.ua.
"Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", - заявив Маркевич.
Сам же Маркевич вирішив піти з Української асоціації футболу.
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Він підкреслив, що "вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ", проте ще хоче попрацювати тренером:
"Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати".
Як повідомляє в Twitter журналіст Ігор Бурбас, Маркевич підкреслив, що УАФ не пропонувала йому очолити збірну України:
"Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку".
Зміна тренера у збірній України: головне
- Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.
- ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув свій пост.
- Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич.
- Сергій Ребров нещодавно покинув "Ференцварош" і підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ. Він ще не провів біля керма команди жодного матчу. І, судячи з усього, сторонам вдалося домовитися про розірвання угоди, щоб Ребров міг очолити збірну України.
- Виконком УАФ має затвердити кандидатуру нового тренера 9 серпня.
- За неофіційною інформацією, Ребров підпише контракт зі збірною України за схемою "2+1".