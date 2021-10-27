Уле-Гуннар Сульшер отримав останній шанс, щоб виправити ситуацію.

Уле-Гуннар Сульшер втратить посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед" якщо у трьох наступних поєдинках не буде здобуто прийнятний результат.

Про це повідомляє The Telegraph.

Для норвезького фахівця наступні матчі в АПЛ проти "Тоттенхему" та "Манчестер Сіті" будуть визначальними при ухваленні рішення щодо його майбутнього. Також "червоним дияволам" належить зіграти ще раз з "Аталантою" у Лізі чемпіонів.

Керівництво "МЮ" вже підшукує заміну норвежцю й веде переговори з потенційними кандидатами. Джерело повідомляє, що Сульшер зобов'язаний здобути максимальний результат у вищезазначених матчах.

Нагадаємо, що 24 жовтня "Ман Юнайтед" жалюгідно пропустив 5 голів від "Ліверпулю".

Уле-Гуннар Сульшер: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер прийняв команду взимку 2018 року після провального періоду Жозе Моурінью.

В сезоні 2019/20 Сульшер привів "МЮ" до бронзових медалей чемпіонату Англії, а в минулому сезоні - до срібних. Також разом з норвежцем "дияволи" грали у фіналі Ліги Європи сезону 2020/21, де поступилися "Вільярреалу".

У липні "Юнайтед" підписав з Сульшером новий контракт на 3 роки.

Автор: Артем Будрін