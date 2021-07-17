Рафаель Варан хоче отримати досвід гри в АПЛ.

Захисник мадридського "Реала" Рафаель Варан хоче переїхати до Англійської Прем'єр-ліги.

"Манчестер Юнайтед", котрий вже здійснив цим літом гучний трансфер, провів переговори з 28-річним французом та досяг принципової домовленості щодо майбутнього контракту. Тепер "червоні дияволи" готують офіційний запит на факс мадридського "Реала" про купівлю Варана.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер та журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter. Також це підтверджують ряд провідних іспанських ЗМІ.

Казна "Реала" після цієї угоди поповниться на 58 мільйонів євро, а сам Варан підпише 5-річний контракт з "Ман Юнайтед" з окладом 12 мільйонів євро на рік. Іспанський клуб хотів втримати Рафаеля, але той прагне спробувати свої сили в АПЛ.

Варан є чинним чемпіоном світу - з французькою збірною він виграв мундіаль у Росії. Також центральний захисник у складі "Реалу" тричі був чемпіоном Іспанії, а також завоював 4 перемоги у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що екс-тренер "вершкових" Зінедін Зідан зазначав, що Варан "не продається і є важливим гравцем у колективі". Але, схоже, після відходу Зідана з "Реала" і ключові гравці теж захотіли покинути команду.

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Автор: Артем Будрін