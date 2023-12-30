"Манчестер Сіті" піднявся на третє місце в турнірній таблиці АПЛ.

У суботу, 30 грудня, в рамках 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Шеффілд Юнайтед".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася впевненою перемогою підопічних Пепа Гвардіоли.

Рахунок у грі був відкритий на 14-й хвилині зустрічі - іспанський півзахисник "городян" Родрі відправив м'яч у сітку ворота суперника більярдним ударом з-за меж штрафного майданчика. На 61-й хвилині Хуліан Альварес подвоїв перевагу "Манчестер Сіті". Аргентинський нападник забив з передачі Філа Фодена.

Відео дня

"Манчестер Сіті" - "Шеффілд Юнайтед" - 2:0

Голи: Родрі, 14, Альварес, 61

Після 20-ти турів в активі "Манчестер Сіті" 40 набраних очок. Підопічні Пепа Гвардіоли займають третю позицію в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Шеффілд Юнайтед" з 9 очками йде на 20-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" зіграє проти "Ньюкасл Юнайтед", а "Шеффілд Юнайтед" зустрінеться з "Вест Хемом".

Вас також можуть зацікавити новини: