Українець Олександр Зінченко відіграв весь матч в основному складі.

У вівторок, 26 квітня, в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА "Манчестер Сіті" приймав "Реал". Зустріч пройшла на стадіоні "Етіхад" в Манчестері і завершилася перемогою господарів з рахунком 4:3.

На 2-й хвилині зустрічі рахунок відкрив півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне. На 11-й хвилині форвард Габріел Жезус зміцнив перевагу господарів у рахунку. На 33-й хвилині нападник "Реала" Карім Бензема скоротив відставання гостей.

На 53-й хвилині матчу гравець "Манчестер Сіті" Філ Фоден забив третій гол "городян". Через дві хвилини форвард мадридського клубу Вінісіус знову зробив відставання гостей мінімальним. На 74-й хвилині півзахисник "городян" Бернарду Сілва відправив у ворота "Реала" четвертий гол. На 82-й хвилині Бензема успішно реалізував пенальті, оформивши дубль.

"Манчестер Сіті" - "Реал" - 4:3

Голи: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 52, Бернарду, 74 - Бензема, 33, Вінісіус, 55, Бензема, 82 (пен.)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунз (Фернандіньо, 36), Діаш, Ляпорт, Зінченко, Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва, Марез, Габріель Жезус (Стерлінг, 83), Фоден

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба (Начо, 46), Менді, Вальверде, Модріч (Себальос, 79), Кроос, Родріго (Камавінга, 70), Бензема, Вінісіус (Асенсіо, 88)

Попередження: Фернандіньо - Начо

Огляд матчу:

Український захисник господарів поля Олександр Зінченко відіграв весь поєдинок і запам'ятався двома епізодами. У першому таймі він не втримав Каріма Бензема в штрафному майданчику, і той відправив м'яч у сітку воріт.

А в другому таймі Зінченко взяв участь у 4-му голі своєї команди. На українському футболістові порушили правила, і суддя хотів свиснути. Але м'яч підхопив Бернарду Сілва і завдав потужного і точного удару в дев'ятку.

Матч-відповідь відбудеться 4 травня в Мадриді. В іншому півфіналі зіграють "Ліверпуль" і "Вільярреал".

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