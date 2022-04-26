Команда Унаї Емері спробує зробити ще одну сенсацію в цій Лізі чемпіонів.

У середу, 27 квітня, на знаменитому стадіоні "Енфілд" в рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів зустрінуться англійський "Ліверпуль" та іспанський "Вільярреал".

Раніше суперники перетиналися всього один раз - у півфіналі Ліги Європи в 2016 році. Тоді в першій грі в Іспанії "Вільярреал" виграв з рахунком 1:0, проте у повторній грі на полі "Ліверпуля" іспанський колектив програв з розгромним рахунком 3:0 і покинув турнір.

"Ліверпуль"

Підопічні Юргена Клоппа набрали хорошу форму і зараз йдуть на другій позиції в англійській Прем'єр лізі, відстаючи від "Манчестер Сіті" всього на один бал. "Ліверпуль" не програє вже десять матчів поспіль.

У нинішньому сезоні "Ліверпуль" може виграти відразу чотири турніри. Команда Клоппа вже виграла Кубок англійської ліги, перемігши у фіналі "Челсі", продовжує боротьбу за ЛЧ, має хороші шанси стати чемпіоном АПЛ і вийшла у фінал Кубка Англії.

У минулому матчі "Ліверпуль" на своєму полі впевнено обіграв "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка з рахунком 2:0.

У попередніх раундах плей-офф Ліги чемпіонів "Ліверпуль" пройшов португальську "Бенфіку" та італійський "Інтер".

"Вільярреал"

У чемпіонаті Іспанії "Вільярреал" йде на 7-й позиції в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 52 набраних очки після 33-х зіграних матчів.

Перед виїздом до Англії на матч з "Ліверпулем", підопічні Унаї Емері в рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії обіграли "Валенсію" з рахунком 2:0.

"Вільярреал" є головною сенсацією поточного сезону Ліги чемпіонів. В рамках 1/4 фіналу турніру команда Унаї Емері несподівано для всіх пройшла "Баварію". Перший матч команд в Іспанії завершився мінімальною перемогою "Вільярреала" з рахунком 1:0, а у повторній грі в Мюнхені команди зіграли внічию 1:1.

Ліверпуль - Вільярреал: де дивитися матч

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися 27 квітня на медіасервісі MEGOGO. Перегляд гри буде також доступний на платформі "Volia TV".

Початок зустрічі - о 22.00 за київським часом.

Ліверпуль - Вільярреал: прогноз на матч

Беззаперечним фаворитом даного протистояння є "Ліверпуль".

На перемогу "червоних" пропонують коефіцієнт 1.31. Нічию оцінили о 6.00, а перемогу "Вільярреала" о 10.00.

Букмекери вважають, що "Ліверпуль" зможе забити у ворота "Вільярреала" як мінімум два голи: індивідуальний тотал більше 1.5 м'яча на "червоних" йде за 1.42, а тотал менше 1.5 м'яча - за 2.85. У той же час, фахівці сумніваються в тому, що "Вільярреал" зможе вразити ворота "Ліверпуля". Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.91. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 2.05.

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