"Манчестер Сіті" не зміг обіграти "Тоттенхем" в домашньому матчі 14-го туру АПЛ.

У неділю, 3 грудня, відбувся центральний поєдинок 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" приймав "Тоттенхем".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася внічию з рахунком 3:3.

Гості першими забили в цій зустрічі - на 6-й хвилині Сон Хин Мін забив після передачі Деяна Кулусевскі. На 9-й хвилині Сон Хин Мін забив гол у власні ворота і зрівняв рахунок. На 31-й хвилині "Манчестер Сіті" вдалося вийти вперед - Філ Фоден відзначився після передачі Хуліана Альвареса.

У другому таймі команди забили ще три м'ячі. На 69-й хвилині Джованні Ло Чельсо забив після передачі Сон Хин Міна і зрівняв рахунок у матчі. На 81-й хвилині Ерлінг Холанд віддав передачу на Джека Гріліша, який забив третій м'яч у ворота "Тоттенхема" і вивів "городян" вперед. І все ж "Сіті" взяти три очки в цій грі не вдалося - на 90-й хвилині Деян Кулусевскі забив з передачі Бена Джонсона і зрівняв рахунок.

"Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" - 3:3

Голи: Сон (9, автогол), Фоден (31), Гріліш (81) - Сон (6), Ло Чельсо (69), Кулусевскі (90)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Гвардіол (Аке, 87), Родрі, Аканджі, Фоден (Льюїс, 73), Альварес (Ковачич, 87), Сілва, Доку (Гріліш, 52), Холанд

"Тоттенхем": Вікаріо, Порро, Емерсон Роял, Девіс, Удоджі, Біссума (Рішарлісон, 87), Ло Чельсо (Скіпп, 79), Джонсон (Донлі, 90+6), Кулусевскі, Гіл (Хейб'єрг, 46), Сон Хин Мін

Попередження: Родрі (34), Гріліш (61), Гвардіол (84), Холанд (90+5) - Удоджі (38), Порро (74), Кулусевскі (90+2), Емерсон Роял (90+5)

Огляд матчу:

"Манчестер Сіті" набрав 30 очок і займає третє місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Тоттенхем" з 27 балами йде на п'ятій сходинці.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" зіграє проти "Астон Вілли", а "Тоттенхем" зустрінеться з "Вест Хемом".

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