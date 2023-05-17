У першому поєдинку команди сильнішого не виявили.

У середу, 17 травня, у другому матчі півфінального протистояння Ліги чемпіонів зійдуться англійський "Манчестер Сіті" та іспанський "Реал". Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері.

Працювати на цьому матчі буде майже повністю польська бригада арбітрів, лише румун Іштван Ковач буде виконувати обов’язки четвертого рефері. Головний суддею зустрічі стане Шимон Марчиняк, а лайнсменами – Павел Сокольніцкий і Томаш Ліскевич. Відзначимо, що ця польська трійка обслуговували фінал Чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Минулого вівторка команди уже зустрічалися у першому півфінальному поєдинку. Тоді "Реал" першим відкрив рахунок, але "Сіті" встиг зрівняти. У підсумку до матчу-відповіді колективи підходять з рівними цифрами у статистиці – 1:1.

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До зустрічі з "Реалом" підопічні Гвардіоли в плей-оф Ліги чемпіонів цього сезону перетиналися лише з німецькими командами. Спочатку "Сіті" пройшов "РБ Лейпциг" (1:1, 7:0), а потім і "Баварію" (3:0, 1:1).

"Вершкові" мали дві зустрічі теж з представниками однієї футбольної першості – англійської. В 1/8 фіналу "Реал" був сильнішим за "Ліверпуль" (5:2, 1:0), а в чвертьфіналі пройшов "Челсі" (2:0, 2:0).

На минулих вихідних команди синхронно перемогли. "Манчестер Сіті" зробив це більш впевнено, перегравши "Евертон" з рахунком 3:0. "Реал" обмежився одним переможним голом у зустрічі з "Хетафе".

У попередньому сезоні колективи також пересікалися на стадії півфіналу Ліги чемпіонів. У першому поєдинку на "Етіхаді" англійський клуб взяв верх з рахунком 4:3, а у матчі-відповіді "Реал" лише завдяки дублю Родріго після 90-ї хвилини зумів перевести зустріч і овертайм і там перемогти "Сіті" (3:1).

Манчестер Сіті – Реал Мадрид: прогноз букмекерів

Букмекери вважають фаворитом безпосередньо сьогоднішнього матчу "містян". На їхню перемогу стоїть коефіцієнт 1,7. У той же час перемога "Реала" оцінюється коефіцієнтом 5,00, а нічия – 4,5.

У підсумковому результаті півфінального протистояння теж перевага на стороні "Манчестер Сіті": коефіцієнт 1,3 проти 3,4 у "Реала".

Найбільш вірогідним точним рахунком матчу аналітики вважають нічию 1:1. Коефіцієнт на такий результат – 8,00.

Манчестер Сіті – Реал Мадрид: трансляція

Медіа-сервіс MEGOGO проведе пряму трансляцію цього протистояння. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Найсильніша команда цієї пари зустрінеться у фіналі Ліги чемпіонів з "Інтером", котрий впевнено пройшов "Мілан" у паралельному півфіналі. Вирішальний матч запланований у Стамбулі на 10 травня.

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