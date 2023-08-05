Хосеп Гвардіола буде тренувати Йошко Гвардіола.

"Манчестер Сіті" оголосив про підписання захисника "Лейпцига" Йошко Гвардіола. Контракт із гравцем укладено на п'ять років.

21-річний Йошко стає другим трансфером "містян" цього літа після Матео Ковачича. Що цікаво, обидва футболісти виступають за збірну Хорватії і розпочинали свій футбольний шлях у загребському "Динамо".

"Ман Сіті" не розголошує суму трансфера, проте інсайдери повідомляють, що "Лейпциг" заробив 90 мільйонів євро - це робить Гвардіола найдорожчим захисником в історії футболу. Раніше цей статус утримував гравець "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магвайр.

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Додамо, що у 2020 році німецький "Лейпциг" придбав Гвардіола у хорватського "Динамо" за 18 мільйонів євро. У складі національної збірної Хорватії Йошко зіграв 21 матч та здобув бронзові нагороди ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, що цього літа "Ман Сіті" відпустив у "Барселону" свого лідера - Ілкая Гюндогана.

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