"Ман Сіті" заплатить 25 мільйонів гарантованих відступних за Матео Ковачича.

Півзахисник "Челсі" Матео Ковачич стане гравцем переможців Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті".

Як повідомив журналіст Фабріціо Романо, клуби узгодили суму відступних. Вона складе 30 мільйонів фунтів. Умови особистого контракту вже узгоджені. Найближчими днями гравець пройде медобстеження.

Вказано, що "Ман Сіті" заплатить 25 мільйонів гарантованих відступних. Виплата ще 5 мільйонів бонусів залежатиме не від показників гравця, а від титулів, які має для цього завоювати клуб.

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29-річний хорват у минулому сезоні провів 37 матчів за "Челсі". В його активі 2 голи та 2 асисти.

Матео Ковачич: які трофеї він здобув

Матео чотири рази вигравав Лігу чемпіонів (тричі у складі мадридського "Реала" і одного разу у складі "Челсі"). Також в його активі перемога в Лізі Європи у сезоні 2018/19.

Ковачич допоміг збірній Хорватії здобути срібні медалі ЧС-2018 та бронзові нагороди ЧС-2022.

Хавбек вигравав Ла Лігу в сезоні 2016/17, а також тричі був чемпіоном Хорватії у складі загребського "Динамо".

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