"Ми не думаємо про Лео", - підкреслив головний тренер "городян".

Зірковий нападник Ліонель Мессі, який покинув "Барселону", не перейде в "Манчестер Сіті".

Англійський клуб вважався одним з фаворитів на підписання аргентинця, але головний тренер "городян" Пеп Гвардіола заявив, що Мессі не буде в команді.

Іспанський фахівець підкреслив, що клуб витратив величезні гроші на підписання півзахисника Джека Гріліша, передає журналіст Саймон Стоун в Twitter.

"Ми витратилися на Джека Гріліша. Він буде грати під 10-м номером, тому що ми віримо в нього, а також думали, що Лео залишиться в "Барселоні". Зараз ми не думаємо про Лео", - сказав Гвардіола.

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"Його відхід був для мене такою ж несподіванкою, як і для всіх. Як уболівальник "Барселони", я б хотів, щоб він закінчив у цьому клубі", - також сказав іспанський фахівець, повідомляє журналіст Джеймс Дакер в Twitter.

Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі проінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. Мессі володар шести "Золотих м'ячів".

Автор: Антон Дудар