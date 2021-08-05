Клуб Олександра Зінченка суттєво підсилився.

Півзахисник "Астон Вілли" та збірної Англії Джек Гріліш змінив клубну прописку. Тепер 25-річний футболіст захищатиме кольори "Манчестер Сіті".

Чинні чемпіони Англії оголосили про трансфер у своєму офіційному Twitter.

Контракт Гріліша з "містянами" розрахований до 2027 року. Сума трансферу склала сто мільйонів фунтів (орієнтовно 120 мільйонів євро).

Таким чином, Джек став найдорожчим британським футболістом в історії. Колишній рекорд належав Гарету Бейлу, який у 2013 році перейшов з "Тоттенхему" в "Реал" за 85 мільйонів фунтів.

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

В минулому сезоні Гріліш зіграв за "Астон Віллу" 27 поєдинків і забив 7 голів. В його активі 12 матчів у футболці збірної Англії, з якою він цього літа став віце-чемпіоном Європи.

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Автор: Артем Будрін