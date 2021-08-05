Сторони не змогли домовитися про продовження контракту.

"Барселона" оголосила, що новий контракт з легендою клубу Ліонелем Мессі укладений не буде.

Про це сказано на офіційному сайті "Барселони".

"Незважаючи на те, що клуб і Лео Мессі досягли угоди і мали намір сьогодні підписати новий контракт, через економічні та структурні перешкоди, пов'язані з нормами Ла Ліги, офіційно оформити документ неможливо".

"У зв'язку з цією ситуацією Ліонель Мессі більше не представлятиме "Барселону". Сторони відчувають глибокий жаль у зв'язку з тим, що бажання клубу і гравця виконати не вдасться".

"Барса" від щирого серця дякує гравцеві за внесок у розвиток клубу і бажає йому всього найкращого в особистому і професійному житті", - сказано в заяві.

Мессі представляв "Барселону" з 2000 року і грав за основну команду з 2003-го. На його рахунку 10 перемог у чемпіонаті Іспанії.

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Автор: Артем Будрін