"Манчестер Сіті" і "Ліверпуль" визначать останнього учасника 1/4 фіналу Кубка ліги.

Поки в Аргентині продовжують святкувати перемогу "альбіселесте" на ЧС-2022, в Європі вже повертається великий клубний футбол.

У четвер, 22 грудня, в рамках 1/8 фіналу Кубка ліги відбудеться битва грандів англійського футболу - "Манчестер Сіті" зіграє проти "Ліверпуля".

Поєдинок пройде на стадіоні "Етіхад" в Манчестері. Обслужить зустріч арбітр Девід Кут.

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"Манчестер Сіті" відправив на ЧС-2022 16 футболістів, найбільше серед англійських клубів. Не всі вони ще повернулися в розташування команди, а багато хто з тих, хто повернувся, знаходяться не в оптимальній формі. Зокрема, в матчі з "Ліверпулем" не зіграє Хуліан Альварес, який переміг з Аргентиною у фіналі ЧС-2022 і отримав додатковий відпочинок.

Під питанням вихід у стартовому складі представників збірної Англії в "Ман Сіті", а саме Філа Фодена, Джека Гріліша і Келвіна Філліпса. А ось Кевін Де Брюйне та Ілкай Гюндоган готові зіграти з "Ліверпулем", оскільки їхні збірні сенсаційно покинули мундіаль ще на стадії групового етапу.

Кадрова ситуація у "Ліверпуля" трохи краща. Серед команд топ-6 АПЛ "червоні" відправили найменшу кількість футболістів на ЧС-2022 - лише сім. Крім того пауза в чемпіонаті дозволила відновитися Кейта і Матіпу.

Відзначимо, що головні зірки команд Ерлінг Холанд і Мохаммед Салах пропускали ЧС-2022 і жадають грати. Буде цікаво, як команди повернуться в гру після місячної паузи на чемпіонат світу.

Манчестер Сіті - Ліверпуль: прогноз

Незважаючи на кадрові проблеми, фаворитом цього протистояння букмекери вважають команду Пепа Гвардіоли. Так, перемога "Манчестер Сіті" оцінюється коефіцієнтом 1,72. А ось на перемогу "Ліверпуля" можна зробити ставку з коефіцієнтом - 4,40. Коефіцієнт на нічию - 4,10.

На прохід "городян" до чвертьфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,39, а на команду Юргена Клоппа - 3,00.

Найбільш вірогідним рахунком в основний час букмекери вважають перемогу "Манчестер Сіті" з рахунком 2:1 або нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнти на такі результати - 8,80.

Манчестер Сіті - Ліверпуль: трансляція

Поєдинок "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" в прямому ефірі в Україні можна буде подивитися на каналі Setanta Sports.

Початок трансляції о 22:00 за київським часом.

Додамо, що раніше вже були зіграні сім матчів в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. В 1/4 фіналу вийшли: "Вулверхемптон", "Саутгемптон", "Ноттінгем", "Манчестер Юнайтед", "Лестер" і "Чарльтон".

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