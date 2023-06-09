10 червня відбудеться головний матч сезону для обох команд.

У суботу, 10 червня, пройде вирішальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023, в якому "Манчестер Сіті" зіграє проти міланського "Інтера".

"Інтер" і "Манчестер Сіті" раніше в історії ніколи не грали між собою, а відтак у Стамбулі буде їхня перша зустріч. Стартовий свисток - о 22:00 за київським часом.

Манчестер Сіті - Інтер: прогноз букмекерів

Англійська команда є фаворитом фіналу Ліги чемпіонів. Так, на перемогу підопічних Гвардіоли в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,52. Тріумф "Інтера", в свою чергу, оцінюється коефіцієнтом 6,80. Нічия - 4,80.

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На думку прогнозистів, матч "Ман Сіті" проти "Інтера" повинен вийти результативним. Ставки на "Тотал більше 2,5 голів" приймаються з коефіцієнтом 1,81. На "Тотал менше 2,5 голів" коефіцієнт - 2,16.

Перемога "Ман Сіті" у фіналі Ліги чемпіоном з урахуванням додаткового часу і серії пенальті оцінюється коефіцієнтом 1,25. Підсумковий тріумф "Інтера" - 4,44.

Нагадаємо, торік у фіналі ЛЧ "Реал" з мінімальним рахунком обіграв "Ліверпуль". Вирішальний гол тоді забив Вінісіус Жуніор.

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