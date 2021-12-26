Українець зіграв не найкращий матч у сезоні.

В рамках 19-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Манчестер Сіті" на своєму полі обіграв "Лестер" з рахунком 6:3.

Український півзахисник "городян" Олександр Зінченко вийшов в основі і провів на полі всі 90 хвилин.

Однак вдалим матч для Зінченка не став. Від статистичного ресурсу Sofascore українець отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців стартового складу "Манчестер Сіті".

За версією порталу WhoScored, Олександр Зінченко також став найгіршим гравцем.Він отримав оцінку - 6,4.

Кращим гравцем матчу став вінгер "городян" Рахім Стерлінг, який забив два голи. Його дії оцінили в 9,2.

Відзначимо, що в матчі проти "Лестера" Зінченко віддав 85 точних передач (93%), виграв 1 з 4 єдиноборств і 2 рази дозволив себе обіграти.