В рамках 19-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Манчестер Сіті" на своєму полі обіграв "Лестер" з рахунком 6:3.
Український півзахисник "городян" Олександр Зінченко вийшов в основі і провів на полі всі 90 хвилин.
Однак вдалим матч для Зінченка не став. Від статистичного ресурсу Sofascore українець отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців стартового складу "Манчестер Сіті".
За версією порталу WhoScored, Олександр Зінченко також став найгіршим гравцем.Він отримав оцінку - 6,4.
Кращим гравцем матчу став вінгер "городян" Рахім Стерлінг, який забив два голи. Його дії оцінили в 9,2.
Відзначимо, що в матчі проти "Лестера" Зінченко віддав 85 точних передач (93%), виграв 1 з 4 єдиноборств і 2 рази дозволив себе обіграти.
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- Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
- У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця кращим гравцем команди за підсумками місяця.
- У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.
- У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" 11 матчів - деякий час він був травмований.
- Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.