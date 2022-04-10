У центральному матчі 32-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" приймав "Ліверпуль". Поєдинок був напруженим, адже обидві команди в чемпіонській гонці. Турнірне значення зашкалювало, тому що до гри "містяни" підходили з відривом від "червоних" всього в одне очко.
Підопічні Юргена Клоппа змогли двічі відігратися: на гол Кевіна де Брюйне "Ліверпуль" відповів точним ударом Діого Жоти, а на гол Габі Жезуса в другому таймі відповів Садіо Мане.
Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних господарів поля.
Це був ключовий поєдинок у боротьбі за титул чемпіона Англії. Командам залишилося провести 7 турів на фінішній прямій. У "Сіті" зберігся гандикап в один заліковий бал.
Манчестер Сіті – Ліверпуль – 2:2
Голи: Де Брюйне, 5, Габріел Жезус, 36 – Діогу Жота, 13, Мане, 46
Манчестер Сіті: Едерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Родрі, Де Брюйне, Бернарду Сілва, Стерлінг (Марез, 75), Габріел Жезус (Гріліш, 83), Фоден
Ліверпуль: Аліссон, ван Дейк, Робертсон, Матіп, Александр-Арнольд, Фабіньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон (Кейта, 78), Мане (Роберто Фірміно, 84), Салах, Діого Жота (Діас, 70)
АПЛ: положення команд
"Манчестер Сіті" має 74 очки. "Ліверпуль" має 73 очки після аналогічної кількості поєдинків.
"Челсі" після 30 турів має 62 бали. У "Арсенала" 54 очки за 30 матчів. У "Тоттенхема" 57 очок, але на гру більше проведено.
"Вест Хем" та "Манчестер Юнайтед" мають по 51 балу. Вони ділять шосту позицію.