Команди розписали нічию, а інтрига в чемпіонській гонці збереглася.

У центральному матчі 32-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" приймав "Ліверпуль". Поєдинок був напруженим, адже обидві команди в чемпіонській гонці. Турнірне значення зашкалювало, тому що до гри "містяни" підходили з відривом від "червоних" всього в одне очко.

Підопічні Юргена Клоппа змогли двічі відігратися: на гол Кевіна де Брюйне "Ліверпуль" відповів точним ударом Діого Жоти, а на гол Габі Жезуса в другому таймі відповів Садіо Мане.

Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних господарів поля.

Це був ключовий поєдинок у боротьбі за титул чемпіона Англії. Командам залишилося провести 7 турів на фінішній прямій. У "Сіті" зберігся гандикап в один заліковий бал.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 2:2

Голи: Де Брюйне, 5, Габріел Жезус, 36 – Діогу Жота, 13, Мане, 46

Манчестер Сіті: Едерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Родрі, Де Брюйне, Бернарду Сілва, Стерлінг (Марез, 75), Габріел Жезус (Гріліш, 83), Фоден

Ліверпуль: Аліссон, ван Дейк, Робертсон, Матіп, Александр-Арнольд, Фабіньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон (Кейта, 78), Мане (Роберто Фірміно, 84), Салах, Діого Жота (Діас, 70)

АПЛ: положення команд