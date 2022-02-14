Український футболіст став джокером для "Аталанти", проте бергамаски втратили три очки.

В матчі 25-го туру чемпіонату Італії "Аталанта" приймала "Ювентус". Поєдинок завершився внічию.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський почав гру в запасі, але з'явився на полі на 60-й хвилині. Через 16 хвилин після своєї появи 28-річний українець заробив право на штрафний удар. Сам Руслан традиційно виконав стандартне положення. Скотив м'яча Ремо Фройлер, а Малиновський гарматним пострілом з понад 30 метрів влучив у "дев'ятку" воріт Войцеха Щенсни.

Проте "Аталанта" не дотерпіла до перемоги і пропустила від туринців на 90+1-й хвилині.

Зазначимо, що для Малиновського це четвертий гол в його кар'єрі у ворота "Ювентуса".

"Аталанта" - "Ювентус" - 1:1

Голи: Малиновський, 76 - Даніло, 90+1

"Аталанта": Спортьєлло, Толой, Демірал, Джимсіті, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Дзаппакоста (Меле, 61), Коопмейнерс, Бога (Пашалич, 90+1), Муріель (Малиновський, 60)

"Ювентус": Щенсни, Даніло, Де Лігт, Бонуччі (Куадрадо, 80), Де Шільо, Маккенні (Кін, 82), Локателлі, Рабіо (Артур, 87), Дібала, Влахович, Мората (Аке, 86)

Чемпіонат Італії: положення команд