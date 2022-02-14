В матчі 25-го туру чемпіонату Італії "Аталанта" приймала "Ювентус". Поєдинок завершився внічию.
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський почав гру в запасі, але з'явився на полі на 60-й хвилині. Через 16 хвилин після своєї появи 28-річний українець заробив право на штрафний удар. Сам Руслан традиційно виконав стандартне положення. Скотив м'яча Ремо Фройлер, а Малиновський гарматним пострілом з понад 30 метрів влучив у "дев'ятку" воріт Войцеха Щенсни.
Проте "Аталанта" не дотерпіла до перемоги і пропустила від туринців на 90+1-й хвилині.
Зазначимо, що для Малиновського це четвертий гол в його кар'єрі у ворота "Ювентуса".
"Аталанта" - "Ювентус" - 1:1
Голи: Малиновський, 76 - Даніло, 90+1
"Аталанта": Спортьєлло, Толой, Демірал, Джимсіті, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Дзаппакоста (Меле, 61), Коопмейнерс, Бога (Пашалич, 90+1), Муріель (Малиновський, 60)
"Ювентус": Щенсни, Даніло, Де Лігт, Бонуччі (Куадрадо, 80), Де Шільо, Маккенні (Кін, 82), Локателлі, Рабіо (Артур, 87), Дібала, Влахович, Мората (Аке, 86)
Чемпіонат Італії: положення команд
- Після 25 турів в активі "Ювентуса" 46 балів й 4-е місце в турнірній таблиці Серії А. У "Аталанти" 44 очки, але гра в запасі на відміну від "Юве".
- Лідирує в турнірній таблиці "Мілан" з 55 очками в активі. "Наполі" й "Інтер" мають відповідно 53 і 54 бали. Серед цього тріо лише в команди Сімоне Індзагі матч в запасі.